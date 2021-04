‘VERITÀ PER DENISE’, STRISCIONE AL PALAZZO VESCOVILE

“Verità per Denise”: è questa la frase scritta sullo striscione di 8 metri che è stato esposto nel pomeriggio di oggi al balcone del palazzo vescovile di piazza della Repubblica a Mazara del Vallo. Nello striscione di pvc compare anche il logo della Diocesi e la foto della piccola Denise Pipitone, scomparsa il 1° settembre 2004. Il Vescovo monsignor Domenico Mogavero ha raccolto subito l’appello dell’associazione “Arco” di Marsala che ha invitato tutti – enti pubblici, associazioni e privati cittadini – a esporre un cartello con la frase “Verità per Denise”. «Sta emergendo, oggi più tristemente e drammaticamente che nel passato, che Denise e i suoi familiari sono stati travolti da un’ondata malefica e colpevole di bugie, omissioni, omertà e silenzi. È ora di fermare e spazzare via questi veleni e di chiedere tutti uniti e ad alta voce: ridateci Denise», ha detto il Vescovo Mogavero. Domenica Piera Maggio e Pietro Pulizzi hanno incontrato i giovani seminaristi guidati da don Davide Chirco.

