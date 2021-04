Volley, Arriva la quinta vittoria per Tonno Auriga Ericina

Ripresa dell’attività ufficiale anche per il sestetto del Tonno Auriga Ericina. Dopo la sosta pasquale il campionato di serie C era ripartito con le sfide della prima giornata del girone di ritorno nell’ambito della quale proprio la formazione allenata da Gaspare De Gregorio aveva osservato il proprio turno di sosta. Sabato, invece, il Tonno Auriga Ericina è tornato sul parquet rendendo visita, per l’occasione, alla New Efebo Volley Castelvetrano.



La gara, disputata a Partanna, ha evidenziato tanta determinazione da parte del sestetto ericino che, probabilmente memore di quanto accaduto nel match di andata (risicato successo al termine del tie break costato un preziosissimo punto, ndr), non ha sbagliato l’approccio la partita. Sul parquet belicino, infatti, il Tonno Auriga non ha tradito le attese nonostante le assenze nel reparto centrale a causa di numerosi infortuni.

Primo set praticamente senza storia e vinto con il parziale di 25-15. Le padrone di casa reagivano ristabilendo la parità nel secondo set, vinto 25-21. Perentoria e ricca di temperamento la reazione delle ragazze ericine che dopo aver vinto il terzo set, 25-15, chiudevano le ostilità al quarto set vinto ancora con il parziale di 25-15. La quinta vittoria consecutiva in altrettante gare proietta il Tonno Auriga a quota 14 in seconda posizione alle spalle del Volley Palermo ma con una gara in meno. Domenica nuova trasferta a Palermo, ospite della locale Pomaralva.