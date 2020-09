Trapani, Si schianta contro un’auto parcheggiata e si ribalta

Un grave incidente stradale è accaduto la scorsa notte in via Marconi a Trapani. Un’auto nera che proveniva da Milo in direzione Trapani, poco dopo il distributore di Benzina, per cause ancora al vaglio, ha sbandato e ha centrato in pieno e a velocità sostenuta una Mini parcheggiata a lato della strada.

L’impatto è stato violentissimo, l’auto si è ribaltata eo. A lanciare l’allarme alcuni residenti che hanno sentito un boato. A bordo del mezzo 4 giovani (3 ragazze e 1 ragazzo) che sono stati trasportati in ospedale per ricevere cure mediche.