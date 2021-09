Coach Parente assente per Trapani-Orlandina

La Pallacanestro Trapani comunica che in occasione del match di questa sera, al PalaConad alle ore 20.00, valido per la terza ed ultima giornata di Supercoppa LNP girone azzurro, coach Fabrizio Canella siederà in panchina da capo allenatore e sarà assistito da Andrea Anteri.

Coach Daniele Parente non potrà essere presente al match in quanto, nel pieno rispetto della normativa vigente, si trova in quarantena poiché ha avuto un contatto diretto con un caso di positività al Covid-19. Si precisa che coach Parente si è già sottoposto a tampone molecolare che è risultato negativo. Tale procedura dovrà essere ripetuta mercoledì prossimo e qualora l’esito dovesse essere ancora negativo, coach Parente potrà prontamente ritornare in palestra.

Si rende altresì noto che, pur non essendone obbligati dalla normativa, anche l’intero “gruppo squadra” si è sottoposto a tampone che è risultato per tutti negativo, dirigenti, staff e giocatori.