Gli eventi per le Celebrazioni per il Centenario della morte Sebastiano Bonfiglio

Continuano gli appuntamenti culturali del Comitato “Celebrazioni per il Centenario della morte Sebastiano Bonfiglio”. Domenica 24 ottobre a Erice Vetta alle ore 10.00, nella splendida cornice del Palazzo Sales, si discuterà di “Sebastiano Bonfiglio: eroe del socialismo. Dall’8 maggio 1921 al 10 giugno 1922”.Questo secondo appuntamento si inserisce in una vasta programmazione di convegni itineranti che si concluderanno nel giugno del prossimo anno e che ha preso il via a Valderice il 23 settembre scorso con una relazione tenuta dal prof. Antonino Tobia sul tema “Sebastiano Bonfiglio: un maestro-agronomo sovversivo”.



All’incontro di domenica prossima interverranno Daniela Toscano Sindaco di Erice, Giuseppe Coppola Presidente del Comitato organizzatore e Nino Marino relatore del convegno. Questi seminari forniranno l’occasione per ricordare la figura, la vita, l’impegno politico e sindacale di Sebastiano Bonfiglio, primo sindaco socialista di Monte San Giuliano, trucidato dalla mafia agraria il 10 giugno 1922.Alla fine degli interventi del pubblico presente, le conclusioni del convegno ericino saranno affidate all’on. Ugo Intini.