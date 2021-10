PD: UN DIRITTO NON E’ MAI UN ECCESSO

Ancora prese di posizione contro Tranchida per quella foto contro l’aborto esposta sul sito del comune. Questa volta prendono posizione un gruppo di dirigenti provinciali, regionali e nazionali, come l’on. Carmelo Miceli del PD. C’è un particolare: i firmatari sono tutti uomini. “ La tutela della 194 non è solo un problema delle donne, ma riguarda tutte le democratiche e i democratici, per questo motivo abbiamo deciso di prendere una posizione chiara e netta rispetto ad un diritto che non è mai un eccesso e che va tutelato rilanciando anche sul problema dei troppi ospedali siciliani dove viene negato. “

Mi piace: Mi piace Caricamento...