Trapani, rocambolesco incidente in corso Piersanti Mattarella

Incidente a Trapani attorno alle 18:47, coinvolte 2 autovetture, l’incidente si è verificato all’incrocio tra Corso Piersanti Mattarella e via Cofano.

Secondo quanto appreso pare che Una Lancia Ypsilon che percorreva corso piersanti ( direzione centro storico ) abbia girato per via cofano e per cause ancora al vaglio, abbia dapprima sbattuto contro un auto e successivamente terminato la corsa contro le mura di un negozio fotografico. Sul posto i Vigili Urbani di Trapani ed i Carabinieri per i rilievi del caso