Paceco,I ntesa fra Comune e Croce Rossa per servizi ed attività sociali

È stato sottoscritto ieri, e sarà valido fino alla conclusione dell’emergenza da Covid-19, un protocollo d’intesa tra il Comune di Paceco e il Comitato della Croce Rossa Italiana di Trapani, per una collaborazione reciproca su servizi ed attività sociali a favore dei soggetti vulnerabili presenti sul territorio comunale.

Il documento è stato siglato dal Sindaco di Paceco, Giuseppe Scarcella, e dal presidente del Comitato trapanese dell’Organizzazione di volontariato, Salvatore Mazzeo, alla presenza dell’assessore comunale ai Servizi sociali, Mariella De Luca, promotrice dell’accordo.

Nella convenzione viene considerato “il protrarsi della situazione emergenziale dovuta al diffondersi dell’epidemia, che ha comportato un peggioramento nelle condizioni di vita dei cittadini, causando difficoltà in relazione alla spesa per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, sia nelle fasce di popolazione che già in precedenza si trovavano in situazioni di indigenza, sia rispetto a nuove forme di povertà”. Inoltre, si valuta che “nell’ambito di competenza della protezione civile, in base all’evoluzione sanitaria dell’emergenza da Covid-19, si potranno rendere necessarie idonee misure di intervento nei confronti della cittadinanza pacecota”.

Soprattutto per fronteggiare “le difficoltà delle persone anziane che risiedono sole o delle persone anziane e disabili”, è stata rilevata “la necessità di prevedere, durante questo periodo, azioni che diano una risposta immediata ai bisogni di prima necessità”.

L’Amministrazione comunale di Paceco e il comitato della Croce Rossa Italiana hanno quindi “ritenuto opportuno stipulare il protocollo di intesa, con lo scopo di strutturare un rapporto di collaborazione – si legge nel documento – per favorire e sostenere lo svolgimento di attività e iniziative nel campo della tutela e dell’assistenza della persona”.