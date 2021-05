Ascoltare le parole del Maestro Franco Battiato per vedere la radice del tempo

……..Le tue parole Maestro Battiato sono utili in questo tempo di colti ed istruiti.

Contempliamo ed ascoltiamo la radice del tempo!

Si vedere la radice del tempo è vivere l’essenza della vita,

Vedere che siamo tutti custodi temporanei di questa meraviglia

che è il mondo grigio, blu, verde, rosso, giallo, arcobaleno

vedere la radice è ascoltare l’eterno cammino.



Il tuo cammino continua Maestro Battiato hai donato il tempo di musiche e parole

hai insegnato ad ascoltare ed a superare la materia.

hai insegnato ad attraversare il bardo.

Sei Spirito che vede come l’uomo ad una dimensione

si interessa solo del vitello d’oro.

Sei spirito che conduce ad ascoltare la radice del tempo

Siamo Polvere divenuta carne

Nessuno finisce, tutti ci trasformiamo

per questo motivo dobbiamo rispetto ad ogni e per ogni

essere e per ogni infinitesima parte che ci circonda

Maestro Battiato ti sei trasformato

la tua Anima respira nel respiro pensante

dei pensatori pensanti

Cavalchi il Tempo con Manlio

eternamente vivi nel respiro e nella radice del tempo

Giuseppe Mantia