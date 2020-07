Il sindaco di Favignana Giuseppe Pagoto si è dimesso oggi con una lettera di dimissioni fatta recapitare al Segretario generale del Comune di Favignana da Michele Cavarretta, avvocato di fiducia di Pagoto.

Le dimissioni arrivano a seguito dell’inchiesta giudiziaria denominata “AEGADES” che ha portato Giuseppe Pagoto agli arresti domiciliari. Pur essendo stato sospeso dall’incarico del Prefetto di Trapani, avrebbe potuto non rassegnare le dimissioni, come fatto dalla sindaca di Erice Daniela Toscano, ma Peppe Pagoto ha scelto di non costringere la comunità egusea a subire anche il rallentamento dell’azione amministrativa a seguito dei provvedimenti cautelari a cui è stato sottoposto, ed ha decio di affronterà la vicenda giudiziaria da libero cittadino.

In mattinata sono anche arrivate le dimissioni dalla carica di assessore di Giovanni Sammartano, raggiunto da provvedimento di divieto di dimora nel Comune di Favignana.