Oggi l’inaugurazione del lido per disabili Smile di San Giuliano

L’associazione Donare Rende Felici comunica di aver raggiunto con il Comune di Erice un accordo di collaborazione per la gestione durante la stagione estiva 2021 del lido per disabili Smile di San Giuliano.



Il progetto S.M.I.L.E. (Sole Mare Inclusione Laboratori Empatia) prevede oltre alla possibilità di consentire la balneazione ai diversamente abili mediante utilizzo di sedie job e offcarr, la possibilità di partecipare a diversi laboratori ed attività ludico-ricreative. Il tutto realizzato nel rispetto delle normative anticovid e con la collaborazione di altre associazioni che hanno già espresso la propria disponibilità.

Dopo che il bando di avviso pubblico per la concessione del lido è andato deserto per ben due volte, afferma il presidente dell’associazione Donare Rende Felici, Giuseppe Messina, abbiamo sentito il dovere morale di dare il nostro contributo per permettere ai soggetti fragili, soprattutto alle persone che vivono la propria vita su una sedia a rotelle, di poter godere delle bellezze del mare ericino che tra l’altro, proprio quest’anno, ha ricevuto il premio Mare più bello 2021 con ben 4 vele, premio riconosciuto da Legambiente e Touring club italiano.



La partecipazione al lido sarà consentita al diversamente abile con un massimo di due accompagnatori, previa iscrizione all’associazione e pagamento di un abbonamento per l’intera stagione o per un intero mese, o per una settimana o una giornata secondo un tariffario ed un regolamento esposto all’ingresso del lido e consultabile attraverso la pagina Facebook “Donare rende felici per Lido Smile”



Per ulteriori informazioni basterà recarsi al lido che resterà aperto ogni giorno dalle 9 alle 19 oppure telefonare al numero 376.0805497.

Ringrazio tutti i volontari dell’associazione, il Sindaco del Comune di Erice Daniela Toscano, l’assessore ai Servizi sociali Carmela Daidone e tutte le altre associazioni per la collaborazione.

Ancora una volta quando è richiesto un contributo per il sociale l’associazione Donare rende felici risponde mettendosi al servizio degli altri.

L’inaugurazione è prevista martedì 20 luglio alle 10.30