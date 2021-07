Domani prende il via Stragusto 2021: la Festa del cibo da strada e dei mercati in versione “Smart” tra le vie del centro storico di Trapani

Tutti giorni a partire da domani e fino al 25 luglio, torna Stragusto, il festival che celebra il cibo da strada e dei mercati. L’evento gastronomico, giunto alla 13° edizione, anche quest’anno, nel rispetto delle misure di contenimento del Covid19, diventa “diffuso”, spostandosi dall’iconica piazza Mercato del Pesce alle vie del centro storico, e portando le tradizioni, i gusti e i profumi dello street food nazionale ed internazionale all’interno dei ristoranti aderenti alla manifestazione.

Tante le specialità a tema proposte quest’anno dagli chef locali e da diversi ospiti speciali: non mancheranno le tipicità trapanesi, quelle palermitane, quelle argentine e tunisine e quelle fiorentine, con il mitico panino con il Lampredotto creato dalle mani di Luca Cai. Non solo cibo da strada ma anche tanto cibo della tradizione come il cùscusu, le granite o i dolci “storici”. Vi sarà inoltre l’angolo wine tasting, che offre la possibilità di assaporare i vini autoctoni con il supporto di sommelier ed esperti del settore. E poi tante altre iniziative collaterali – come visite guidate in centro storico, bike tour ed escursioni al tramonto alle saline… – arricchiranno la manifestazione, aumentando l’offerta turistica e di intrattenimento. Sparsi per tutta la città, i punti informativi di Stragusto daranno la possibilità ai visitatori di acquistare i gettoni da spendere per l’acquisto delle pietanze e per tutte le altre iniziative proposte, creando così la propria personale esperienza del Festival.

RISTORANTI ADERENTI

Sei Gradi Steakhouse, 210 grammi ristorante, Poseidone ristorante, Luca Cai ristorante il magazzino Firenze, Serisso 47 ristorante, Salamureci ristorante, ’Za Paolina Panelleria, Caupona Taverna di Sicilia, La Rinascente Pasticceria, Liparoti gelateria graniteria, ’A Nassa seafood, Iò eat & greet, Ittiturismo la tramontana, El Medina ristorante, Tentazioni di Gusto ristorante, Ai Lumi ristorante, Osteria il Moro, Tango gourmet ristorante argentino, Stravento ristorante.

AZIENDE VINICOLE PARTECIPANTI

Assuli, Tenute Orestiadi, Anabasis, Cantine Europa, Sibiliana, Amigdala, Cantine Ottoventi

PUNTI INFORMATIVI E VENDITA GETTONI

Egatour, Via Ammiraglio Staiti, 13 (di fronte terminal aliscafi); Trapani Easy, Via Badia Nuova, 3; Trapani Inside, Corso Vittorio Emanuele, 54; Egadi in Barca, Corso Vittorio Emanuele, 6; Manita,Via Vita, 8.

“Stragusto” è un’iniziativa organizzata da Trapani Welcome in collaborazione con la Pro Loco Trapani Centro, il Centro di cultura gastronomica Nuara-Cooksicily e con il patrocinio del Comune di Trapani.

Per ulteriori informazioni e dettagli è possibile consultare il sito www.stragusto.it