Conferenza stampa online Onda Festival

Manca sempre meno all’Onda Festival: venerdì 23 luglio, alle ore 11.15, verrà ufficialmente presentato il festival musicale “Made in Sicily” che si svolgerà il 30 e il 31 luglio al teatro “On. Nino Croce” di Valderice.

La presentazione avverrà sulla pagina Facebook Onda Festival (https://www.facebook.com/ondafestival) con la partecipazione di Mario Venuti, Eleonora Bordonaro, Nazarin, Cesare Basile, il sindaco di Valderice Francesco Stabile e il direttore artistico dell’ evento Rino Marchese.

Onda Festival è organizzato dal Comune di Valderice e dall’Associazione Musicale “Rinoscky Music”, con il contributo dell’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, dell’ARS – Assemblea Regionale Siciliana e il supporto di aziende. L’evento ha ricevuto il patrocinio gratuito del Distretto Turistico della Sicilia Occidentale ed è inserito nel circuito KeepOn Festival Experience e nella Rete Trapanese per il Turismo di Comunità. Media partner: Rmc 101.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito ma su prenotazione per via delle misure restrittive anti-Covid. Per prenotazioni ed informazioni basta contattare o inviare un messaggio WhatsApp, fino alle ore 12.00 del giorno del concerto, al 388 5662176.

