Il Flag Trapanese al Cous Cous Fest di San Vito lo Capo: dal 17 al 26 Settembre

Anche quest’anno il Flag Trapanese sarà presente alla XXIV Edizione del Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo, in programma dal 17 al 26 Settembre, per promuovere gli “Itinerari del Gusto”, progetto fortemente voluto dalla Fondazione “Torri e Tonnare del Litorale Trapanese”, volto a realizzare dei circuiti turistici che mettano a sistema le bellezze del patrimonio artistico-culturale con le eccellenze enogastronomiche locali.

Ad oggi risultano in fase di implementazione nr. 4 itinerari, finanziati a valere sulle risorse del FEAMP 2014-2020, che riguardano i più suggestivi e apprezzati scenari della tradizione marinara locale: l’itinerario “Tonno e Tonnare” in cui è possibile conoscere le tradizioni legate alla pesca del tonno, con la visita agli antichi stabilimenti della Provincia e le degustazioni a tema; itinerario “Il sale e le sue declinazioni”, un viaggio alla scoperta dell’oro bianco incastonato in un paesaggio unico al mondo; itinerario “Cucina tradizionale” un vero e proprio tuffo nelle tradizioni della cucina tipica Siciliana, tra profumi di mare e antiche ricette locali; itinerario “Pescato mediterraneo”, percorso alla scoperta delle specie ittiche presenti nei nostri mari, in un ecosistema da ammirare, valorizzare e proteggere.

Una ricca offerta di esperienze territoriali fruibili da parte del viaggiatore che, attraverso il portale sugli itinerari del gusto, saranno presto disponibili online per la consultazione, prenotazione e successiva fruizione.

Il Flag Trapanese presidierà uno stand, intitolato proprio agli itinerari del gusto, ubicato presso l’Expovillage del Cous Cous Fest (Via Litoranea Lungomare) che sarà aperto tutti i giorni, dalle 12:00 alle 24:00, dove lo staff del Flag Trapanese sarà disponibile per chiarire, anche tramite la distribuzione di materiale informativo, tutti gli aspetti legati alla fruizione degli Itinerari: costi dei pacchetti, modalità di prenotazione, servizi inclusi, stagionalità, etc.