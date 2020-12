Ruba salvadanaio nel bar : pregiudicato arrestato

Aveva approfittato di un attimo di distrazione della barista, per rubare il contenuto del salvadanaio poggiato sul bancone, il ladro arrestato giovedì scorso dagli uomini della Polizia di Stato.

L’uomo, un cittadino rumeno ventiquattrenne con precedenti di polizia, dopo aver prelevato l’oggetto occultandolo con la propria giacca, si era recato in bagno, dove aveva provveduto a svuotarlo del contenuto, composto da banconote e monete per un ammontare di circa cinquanta euro. In seguito il ladro si era allontanato cercando di dileguarsi, ma era stato bloccato da una pattuglia della Squadra Mobile.

I poliziotti, al termine di una ricostruzione dei fatti effettuata attraverso le dichiarazioni della barista e la visione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza, lo hanno così tratto in arresto per il reato di furto aggravato.