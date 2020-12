Fly volley Marsala, Arriva la schiacciatrice Oriana Falco

Non finisce di stupire il mercato della A29/GesanCom Fly Volley Marsala, e quando meno te lo aspetti, durante la preparazione dicembrina ed in attesa delle ostilità sul campo previste per gennaio 2021, ecco il nuovo arrivo che rinforza ulteriormente l’attacco, si tratta di Oriana Falco, schiacciatrice del 97.



Oriana da alcuni anni per motivi di studio è stata in forza al Cus Pisa, ma la ricordiamo nelle giovanili del Marsala per avere contribuito al titolo regionale under 16 e under 18 nel 2013 ed ancora per il contributo alla promozione in Serie C del Marsala nel 2015. Ha fatto parte anche della formazione della rappresentativa Fipav Trapani nella Vittoria del trofeo Salvo Di Pietra del 2011.



Torno a Marsala dopo tanti anni, nelle file della Fly – dichiara la giovane attaccante – sperando di potere dare il mio piccolo contributo in questo campionato, pieno di incognite, che ci accingiamo ad affrontare.

Sono contentissima perché ho potuto riabbracciare molte ragazze con cui avevo giocato negli anni passati. Desidero ringraziare il Presidente e i dirigenti marsalesi che hanno fatto di tutto per avermi in questo fantastico roster.