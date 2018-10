San Giorgio Piana-Valderice 1-0. Cronaca e tabellino

Nessun dramma per la sconfitta di ieri maturata a Piana degli Albanesi da parte del San Giorgio. Perché il Valderice è vivo, ha saputo reagire allo svantaggio, solo la fortuna non le è stata amica. 0 punti dalla prima trasferta della stagione con la testa già alla prossima, un’altra fuori casa: contro il Real Menfi.

La gara di ieri non ha offerto grossi spunti dal punto vista delle occasioni se non sussulti da parte di entrambe le squadre. Al tramonto della prima frazione di gioco, il gol che risulterà decisivo: punizione che spiove in area e che Giacalone valuta male; il pallone tocca la traversa e da zero metri Di Fiore, di testa, porta in vantaggio i suoi. La ripresa comincia ed è tutta un’altra storia perché il Valderice alza il baricentro per trovare la via del pari: il pallino del gioco ce l’hanno sempre i neroverdi, scoprendosi alle ripartenze locali. Giacalone tiene a galla i suoi a metà secondo tempo su Casales. Valderice a trazione anteriore: Camara spreca, il tiro di La Commare esce di pochissimo a lato. All’ 89’ la punizione di Marget viene tolta dall’incrocio dal portiere. Nel recupero, con Giacalone in area avversaria su situazione di angolo, batti e ribatti che non porta all’1-1 sperato. Termina 1-0.

IL TABELLINO

SAN GIORGIO PIANA – VALDERICE 1-0

San Giorgio Piana: Cuccia, Puglia, Di Fiore, Sardina, Di Giovanni, Petta, Casales (20’ st Guarino), La Spina (12’ st Crini), D’Amico (44’ st Di Benedetto), Barrale, Cammilleri. A disposizione: Marchese, Perniciaro, Costan, Virga. All. Sala

Valderice: Giacalone, Rao, Mazzeo (23’ st Riggio), Guarano (6’ st La Commare), Jarju, Di Napoli (31’ st Filice), Iovino (20’ st Pace), Alberti, Mbenga, Marrone, Floreno (16’ st Camara). A disposizione: Vulpetti, Battiata, Reina, Riggio, Catanese. All. Figuccio

Reti: Di Fiore 44’ pt

Note: Ammoniti La Spisa, D’Amico, Di Giovanni, Di Fiore, Guarino, Iovino, Alberti.