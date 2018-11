AAA aspiranti attori cercansi!

Si svolgeranno a Trapani, Venerdì 16 e Sabato 17 Novembre, presso i locali del palazzo De Filippi (sede dell’Ente Luglio Musicale Trapanese) in Largo San Francesco di Paola 5, le selezioni per una serie tv per giovanissimi attori dai 6 ai 14 anni. La serie è prodotta dalla WILDSIDE, una delle società di produzione più importanti e attive nel panorama dell’industria cinematografica italiana.

Creata nel 2009, la società ha prodotto film premiati con talenti quali Bernardo Bertolucci, Saverio Costanzo, Pif, partecipando ai più importanti festival del settore in Europa (Cannes, Venezia, Berlino) e ha anche realizzato molti successi commerciali (ultimo Come un gatto in tangenziale). Per la TV Wildside ha prodotto “La mafia uccide solo d’estate”, il debutto in televisione del regista premio Oscar Paolo Sorrentino, “The Young Pope”, con protagonista Jude Law e di prossima uscita “L’Amica geniale”, tratto dalla quadrilogia di Elena Ferrante, per la regia di Saverio Costanzo. Wildside è parte di Fremantle, tra i più grandi creatori, produttori e distributori di prodotti televisivi al mondo.

Quanto alla nuova produzione, i minori dovranno essere obbligatoriamente accompagnati alle selezioni da uno dei genitori o da un tutore legalmente riconosciuto e fornire la liberatoria in formato cartaceo che li autorizza a prendere parte al casting, firmata da uno o entrambi i genitori, pena l’impossibilità di parteciparvi. La liberatoria sarà disponibile presso la sede del casting.

Casting aperti: Venerdì 16 Novembre dalle ore 14 alle ore 18

Sabato 17 Novembre dalle ore 10 alle ore 18