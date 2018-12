TRAPANI: INAUGURATO “SPAZIO IN GIOCO” A SUPPORTO DI BAMBINI E FAMIGLIE

È stata inaugurato ieri pomeriggio il nuovo servizio ludico-ricreativo ed educativo pomeridiano “Spazio gioco”, che il comune di Trapani ha affidato tramite gara alla cooperativa sociale Badia Grande.

Lo Spazio Gioco, promosso dal Comune di Trapani quale ente appaltante, mira al potenziamento della presa in carico di bambini favorendo la conciliazione fra lavoro e carico di cura per le famiglie, ottimizzando le risorse PAC attraverso servizi integrativi ed

in linea con il Piano d’Azione e Coesione. La fruizione del servizio è rivolta a bambini appartenenti alla fascia d’età tra i 18 e i 36 mesi, presso la struttura comunale sita in Viale Marche a Trapani, dove insiste già un asilo nido attivo nelle ore anti-meridiane di proprietà

del comune di Trapani.

Obiettivo del progetto, di cui è aggiudicataria la cooperativa sociale Badia Grande, è supportare i nuclei familiari per soddisfare bisogni e domanda delle famiglie di oggi con genitori lavoratori e sostenere la crescita qualitativa dei percorsi

di apprendimento degli infanti, ampliando la funzione socio-educativa degli asili nella comunità. Nella particolare fascia di età, attenzionata da questa progettualità, si assisterà il bambino al raggiungimento di molte conquiste con lo scopo di raggiungere la maturazione dell’identità, la conquista dell’autonomia e lo sviluppo delle competenze sensoriali, percettive, motorie, linguistiche e cognitive.