LE FIAMME GIALLE NEGLI UFFICI DELLA LIBERTY LINES: INDAGINE RIAPERTA

Lo scoop è del “Giornale di Sicilia”, in particolare del collega Antonio Trama, rimette al centro della cronaca l’affair “Ustica-Liberty Lines”, con tutti i personaggi che vi sono coinvolti ed in particolare i Morace padre e figlio – armatori della flotta di aliscafi che gestisce in monopolio i collegamenti veloci con le isole minori della Sicilia, le Egadi in particolare – ma anche personaggi della politica nazionale e regionale come Crocetta, la senatrice Simona Vicari e altri. Principale protagonista dell’indagine, e principale imputato, è però l’ex sindaco di Trapani ed ex deputato regionale Girolamo Fazio.

Indagine che sembrava chiusa, in attesa del rinvio a giudizio e che, invece, come ha scritto il quotidiano palermitano, si è improvvisamente riaperta con il blitz messo a segno lo scorso venerdì dalle “Fiamme Gialle” che si sono recate negli uffici centrali della Liberty Lines procedendo alla acquisizione di tutta una serie di documenti, ma sembra anche ( il condizionale è d’obbligo ndr ) al sequestro di computer e dei telefonini di due dirigenti. Le cronache fanno risalire l’irruzione delle “Fiamme Gialle” alla mattina di venerdì, terminata solo alle 11 di sera, addirittura con una richiesta improvvisa di riapertura degli uffici per il prelievo di ulteriori documenti.

Visione di carte e documenti, procedimento di sequestro di computer e telefonini alla Presidente e ad uno dei due amministratori che si occupa della parte finanziaria; si tratterebbe della Presidente Paola Iracani – che come è noto ha sostituito, a seguito dei provvedimenti giudiziari, i Morace alla conduzione della società – e del dott. Forino, uno dei due componenti il consiglio di amministrazione. Le indiscrezioni aggiungono di un interrogatorio durato a lungo, pare cinque ore; non ci dicono, ovviamente, su quali argomenti si è svolto il “colloquio” tra la presidente, Forino e gli investigatori della Guardia di Finanza.

Non si conosce neanche la causa scatenante di questa improvvisa decisione, è però intuibile che dalle precedenti indagini potrebbe essere emerso qualche elemento ulteriore del “regime di favori” di cui ha goduto la società da parte della Regione Siciliana e del ruolo del personaggio chiave di questa vicenda, cioè l’on. Fazio. Saranno sicuramente i prossimi giorni a dipanare le nebbie esistenti sul clamoroso, quanto inaspettato, intervento della guardia di finanza che rischia di assestare qualche ulteriore problema alla società e alla attività che svolge con ricadute sia sui lavoratori che sugli isolani e sui tanti che a vario titolo utilizzano gli aliscafi.

Aldo Virzì