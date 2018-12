LA VISITA DI MUSUMECI: SOLUZIONE AEROPORTO ANCORA LONTANA

Ma alla fine di questa giornata di incontri e di parole cosa è rimasto di concreto della visita di Musumeci a Trapani? Quale la soluzione trovata per l’aeroporto? La risposta è disarmante: nessuna.

La presenza del presidente Musumeci era legata soprattutto a Birgi. Il governo regionale è di fatto il proprietario dell’aeroporto, toccava a Musumeci fare le proposte. Ne ha fatta una, che non piace ai sindaci. Musumeci vuole fare una grande Gesap, cioè la società che gestisce Punta Raisi, alla quale affidare anche l’aeroporto di Trapani e quello di Pantelleria. Alla SAC, la società che gestisce l’aeroporto di Catania affidare anche la gestione di Comiso. Musumeci per giustificare la sua proposta usa i paroloni: “creare in Sicilia due poliaeroportuali”. Ai Sindaci ha chiesto di entrare a far parte della nuova società del Polo occidentale.

Una proposta che però non ha trovato alcuna accoglienza, neanche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando sembra entusiasta, non vuole prendersi in carico una società piena di debiti come Airgest. Soprattutto sono i Sindaci di questa provincia ad essere non solo entusiasti, ma anche contrari. Lo hanno detto a più voci, a cominciare dal sindaco di Trapani Tranchida che alla richiesta di rispetto per il Presidente della Regione invocato da Musumeci, ha risposto con altrettanta richiesta di rispetto per i Sindaci, istituzioni alla pari di quella Regionale, ovviamente con ruoli e responsabilità diverse.Tranchida sulla questione aeroporto ha chiesto il coinvolgimento del governo nazionale.

Anche Pagoto, sindaco di Favignana e presidente del Distretto turistico è intervenuto chiedendo soprattutto misure urgenti che pongano un minimo di riparo alla prossima stagione turistica che, al momento, si annuncia “povera” come quella appenatrascorsa. Se questi sono stati gli interventi centrali, sulla stessa linea gli altri sindaci intervenuti.

Risultato: che sull’aeroporto di Birgi dovrà continuare a discutersi, con tutto il danno che questa ritardo comporta. Una soluzione non potrà certo venire dalla riunione degli stati generali del turismo della Sicilia da tenere in provincia di Trapani che Musumeci ha utilizzato come “dolcino” finale con l’intento di ammorbidire la riottosità dei primi cittadini.

A margine della cronaca sulla riunione, da aggiungere che il Presidente Musumeci ha anche incontrato i rappresentanti d’istituto delle scuole superiori e i componenti della Rete degli studenti medi che gli hanno consegnato una lettera con la quale hanno illustrato le difficoltà legate al taglio dei fondi alle scuole superiori inserito all’interno del bilancio provvisorio 2018/2020 del Libero Consonsorzio Comunale ( ex Provincia). Il Presidente ha garantito la sua disponibilità ad incontrarli a Palermo per una discussione delle problematiche e sulle misure da prendere.

Aldo Virzi