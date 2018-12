LA TRAPANI RISORTA DEL SINDACO TRANCHIDA

Cinque mesi di vera amministrazione et voilà: Trapani risorta! Almeno nella volontà e nelle parole del sindaco Tranchida che nella conferenza stampa di fine d’anno ha messo insieme tutta una serie di fatti – alcuni non suoi ( tipo decisione e gara di affidamento a Energetica ambiente della raccolta dei rifiuti ndr)- e l’annuncio di programmi futuri; a cominciare dal sottopasso che dovrebbe eliminare il passaggio a livello di Via Marsala che nella narrazione sembra cosa fatta tra pochissimi mesi. E, se ci sono cose che non vanno bene, trovati anche i responsabili: nell’ordine il Libero Consorzio, la Regione e persino il Comune di Marsala.

Una conferenza stampa tutta giocata sull’immagine, come nello stile del Sindaco Tranchida che non a caso è stato il primo renziano del PD in provincia di Trapani; nell’aula del consiglio ha schierato tutto il suo stato maggiore (o cerchio magico) dalla giunta ai presidenti delle commissioni a una rappresentanza di consiglieri comunali.

D’altra parte i cittadini lo hanno strapremiato nel voto e l’opposizione è numericamente inesistente come mai è stato nella storia di questa città. Nel piano-programma dell’immagine ci sta aggiungere che “ Trapani è una città strategica per lo sviluppo dell’intera provincia”, ma che ha anche un ruolo centrale nel Mediterraneo. E’ è conseguente a questo ruolo che Tranchida si candida di fatto ad essere eletto presidente della nuova Provincia regionale.

Seguiamo il suo racconto cominciando dall’aeroporto: c’è l’ha con il commissario che lo ha preceduto per aver rifiutato la partecipazione al comarketing, a seguire con la Regione Siciliana e il Libero Consorzio, ma anche con il Sindaco di Marsala ( suo compagno di partito ?). Sarebbe tutta loro la responsabilità dell’attuale situazione di stallo o quasi fermo dell’aeroporto. Sul porto, che risulta essere gestito dall’autorità portuale e non dal comune, in modo sibillino ha detto che ci saranno a breve novità ma non ha voluto aggiungere altro. Vedremo.

“Investire sulla formazione”, che significa soprattutto università e Consorzio universitario. Da sindaco di Erice, dove ha sede l’università, i suoi rapporti con il Consorzio non sono mai stati teneri; da sindaco del capoluogo bisogna assumere un altro abito, più collaborativo.

Significa per esempio suggerire nuove discipline – “ci sono troppi avvocati “ – e costi di adesione al Consorzio per i comuni in base agli studenti iscritti. Proposta destinata a creare un vespaio di polemiche.

Città e macchina comunale: già lunedì dovrebbero essere pronte e firmate le delibere per la stabilizzazione degli ultimi precari, così come sta avvenendo in tutti i comuni della provincia con l’eccezione di Erice dove Tranchida per un decennio ha fatto il Sindaco. E’ anche corretto ricordare che Trapani già da molti anni ( sindaco Fazio ndr), per primo in Sicilia, ha stabilizzato a tempo pieno oltre cento precari, ne erano rimasti pochissimi fuori, adesso anche per loro arriva la parola fine. Si stabilizzano i precari, ma si colpevolizzano i dipendenti “anziani”, a cominciare dalla dirigenza. E’ un vecchio pallino elettorale di Tranchida: “ ci sono intelligenze che vanno utilizzate e altre che sono ormai su percorsi deragliati” è il suo concetto. Cioè da licenziare, cosa che non è possibile, ma che alimenta il clima di tensione nella macchina comunale che già è scricchiolante di suo. Forse nelle intenzioni di Tranchida c’è la volontà di ricorrere all’esterno. Vedremo. Manca nelle sue dichiarazioni programmatiche qualsiasi riferimento alla modernizzazione tecnologica che è invece necessaria perché l’attuale ampiamente obsoleta.

A Tranchida piace ricorrere all’esterno, è più semplice anche se più costosa per le casse comunali. La cronica evasione fiscale, per esempio, a suo avviso può essere debellata affidando il servizio in appalto a privati. Per la verità, in anni non lontani qualcosa del genere era stata già sperimentata con effetti negativi per le vicende giudiziarie che interessarono quell’azienda e con il comune che ci rimise alcune centinaia di migliaia di euro. Ma il sindaco si sente sicuro del fatto suo e addirittura pensa ad un futuro affidamento anche per la riscossione dell’acquedotto. Insomma un comune privatizzato. Ma se la macchina comunale non ha funzionato nel passato e oggi si ricorre al privato significa anche che non la si sa fare funzionare.

Sulla raccolta dei rifiuti si è già detto e scritto tantissimo, possiamo solo aggiungere delle tante ordinanze che hanno caratterizzato questi primi mesi di gestione da far impallidire le tanto criticate ordinanze del commissario. E a proposito di commissario e dell’ex sindaco Damiano, tanto criticati, in parte giustamente, nessuno a cominciare da Tranchida dice che se oggi può avanzare proposte di spesa e addirittura spendere, come si sta vedendo per questo natale mai tanto festoso e costoso, è perché i predecessori hanno lasciato le casse comunali floride e senza debiti.

Aldo Virzì