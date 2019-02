Ancora! Il Trapani batte 4-2 il Monopoli grazie ad un super Nzola

Ancora. Ancora. E ancora. Il Trapani continua a vincere, convincere e non vuole fermarsi più; ennesima vittoria casalinga e Monopoli battuto 4-2 grazie ad una prestazione solida e convincente dei granata ed una prestazione sontuosa di Nzola e Taugourdeau. In attesa della partita della Juve Stabia, il Trapani sale a quota 47 punti in classifica e consolida il secondo posto alle spalle delle “vespe”.

Le dichiarazioni della vigilia di Scienza avevano fatto capire subito che non sarebbe stata una passeggiata per i granata e infatti nei primi 10 minuti di gioco, i granata sono irriconoscibili, perdono numerosi palloni e si lasciano ingabbiare dal pressing costante dei pugliesi. Al 14mo il match cambia: contatto in area Monopoli piuttosto dubbio, ma l’arbitro Miele concede il penalty che Corapi non sbaglia. Il gol è una sorta di molla per i padroni di casa che ritornano a imbastire il gioco passando dai saggi piedi di Taugourdeau e trovano con maggiore continuità Nzola; proprio il numero 11 granata, al 24’, conclude in rete dopo uno splendido uno-due con Ferretti. 2-0 e partita ben avviata verso i tre punti. Il Monopoli sembra scomparire dal campo e incassa anche il terzo gol con Ferretti che sfrutta una disattenzione difensiva e trafigge col mancino Pissardo; mister Scienza è su tutte le furie, ma la sua foga viene attenuata dal gol che accorcia le distanze: Rota serve Gerardi che a giro mette la palla alle spalle di Dini per il 3-1. Neanche il tempo di riportare il pallone a centrocampo che i granata ristabiliscono le distanze: azione pazzesca di Fedato che in slalom salta tre uomini e calcia, Pissardo respinge, ma Aloi arriva prima di tutti e sigla il 4-1 che chiude la prima frazione.

Nella ripresa il Trapani cerca di complicarsi le cose da solo quando Fedato, già ammonito, ferma una ripartenza del Monopoli e si becca il secondo giallo e la conseguente espulsione; passano appena cinque minuti e il Monopoli trova il secondo gol: percussione centrale di Paolucci che scaglia un destro ad incrociare che si infila alla destra di Dini. Nonostante le distanze accorciate, il Monopoli non riesce più a rendersi pericoloso dalle parti dell’estremo difensore granata e il Trapani amministra i minuti restanti del match.

Ennesima vittoria e classifica stupenda per i granata che attendono sempre qualche passo falso della Juve Stabia; mister Italiano continua ad inanellare punti e bel gioco per la soddisfazione dei supporter granata (oltre 2000 oggi, ndr). Campionato dominato dalle “vespe”, ma occhio al ritorno granata…

