Il trapanese Gioacchino Mancuso disputerà un incontro per il titolo Europeo di K1 pro

Il Team Athena dei Maestri Nicola e Viola Serra, sarà grande protagonista a due eventi che si svolgeranno i prossimi 24 febbraio e 9 marzo nella città di Catania e Messina ove avranno luogo, rispettivamente, la “Coppa Ekipe Sicilia” della federazione Fight1 e il “Centurion” organizzata dalla World Martial Kombat Federation.



Per il team trapanese riflettori puntati, soprattutto, su Gioacchino Mancuso che – recentemente entrato nel mondo del professionismo – contenderà al portoghese Tiago Lima il titolo europeo K1 pro.



«Ho tanta carica in corpo perché si tratta del primo match che affronto dopo essere entrato nel mondo del professionismo – afferma Mancuso – si apre un nuovo capitolo della mia vita sportiva che, ne sono certo, sarà fonte di grandi soddisfazioni. Ho lavorato duro per raggiungere questo obiettivo e continuerò a dare tutto me stesso per dimostrarmi all’altezza. Indubbiamente, non avrei mai potuto raggiungere un livello simile senza il fondamentale contributo dei miei maestri che non smetterò mai di ringraziare».

Grande la soddisfazione anche del Maestro Nicola Serra: <>. Il Maestro Viola Serra, infine, pone l’accento sulle prossime competizioni sportive di tutto il Team: <>.