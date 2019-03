Tutto pronto per Vivicittà 2019

Tutto pronto per domenica 31 marzo per correre tutti insieme al Vivicittà 2019 che si svolge in oltre 60 città in Italia e nel mondo. Raduno giuria e atleti alle ore 08:00 e consegna pacco gara presso l’androne del Comune di Trapani in piazza Vittorio Veneto. La manifestazione avrà inizio alle ore 09:00 con la Walking To The Street of The Historical City, una gara non competitiva, con un giro di 2 km.

Parteciperanno alla camminata un gruppo di non vedenti dell’associazione Unione Ciechi d’Europa ,sede di Trapani,tra cui Francesco Pidalà di Rocca di Caprileone ,Maurizio Romeo,ipovedente tesserato NUMBER ONE, il campione mondiale di maratona militare Francesco Ingargiola e l’associazione cinofila Un amore a quattro zampe.

Saranno presenti il Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida,il Presidente Provinciale del CONI Elena Avellone, l’assessore allo Sport Vincenzo Abbruscato e il Presidente della NUMBER ONE Giuseppe Sammaritano,il quale dichiara di essere orgoglioso ed entusiasta di aver organizzato per il terzo anno consecutivo questa bellissima e importante manifestazione ,riconosciuta in tutto il mondo per il forte impegno civile e sociale, messaggera dei valori di Pace e Solidarietà.

Nonostante gli impegni sociali e i valori che esalta, quali solidarietà, sport pulito,sani stili di vita,fratellanza ,non le viene dato il giusto valore e la giusta importanza dalle testate giornalistiche locali e in particolar modo dal giornale di Sicilia che ha ritenuto più opportuno mettere in risalto altre manifestazioni di poco conto.Il via della gara sarà dato in diretta dai microfoni di Radio Rai