“The Songs of the Heart”, concerto a Villa Cavallotti per “Gustissimo” con Toty Lo Faso e Ouiam el Mrieh

Domenica 12 Maggio alle ore 20, a “Gustissimo”, a Villa Cavallotti, con ingresso gratuito, “The Songs of the Heart”, concerto live con la partecipazione dei giovani cantanti Toty Lo Faso e Ouiam el Mrieh. L’evento è organizzato dall’Associazione CIURI, presieduta da Filippo Peralta.

Salvatore Toty Lo Faso ha 17 anni, da 9 anni studia canto, il suo genere preferito è il pop-lirico. Ha maturato esperienza partecipando a vari concorsi canori in Sicilia, in alcuni classificandosi al primo posto. Fra questi la manifestazione “Satiro D’Oro”, giunta alla XI edizione. Lì Salvatore Lo Faso ha incantato la platea esibendosi nell’interpretazione di “Un Amore Così Grande” di Claudio Villa. Nel febbraio del 2019 ha avuto accesso alla fase finale delle selezioni di Sanremo Yong, su Rai Uno, condotto da Antonella Clerici, dove è stato selezionato fra 400 aspiranti.

Ouiam el Mrieh ama studiare lingue e cantare. Ha partecipato a Sanremo Young 2018, il teen talent condotto da Antonella Clerici in onda sulla rete ammiraglia Rai.

Nata a Mazara del Vallo, di origini marocchine, la 17enne ha da sempre una grande passione per il canto, emersa già in tenera età, quando aveva tre anni e frequentava l’asilo. Circa nove anni fa ha trasformato la sua passione in un impegno concreto iniziando a prendere lezioni di canto in una scuola. Quella di Sanremo Young non è la prima esperienza nel mondo dello spettacolo: negli anni passati ha vinto il prestigioso premio ‘Pari Opportunità’ al Cantagiro Junior 2014, incantando il pubblico, e ha trionfato nell’edizione 2015 vincendo il Cantagiro Junior.