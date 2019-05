Un flash Mob per il bicentenario dalla stesura dell’Infinito di Leopardi

Il 28 Maggio 2019 l’I.I.S. “Rosina Salvo” di Trapani ha voluto aderire all’iniziativa promossa dal Miur per celebrare il bicentenario dalla stesura dell’Infinito di Leopardi con un flash mob. Per l’occasione 2.800 studenti di tutta Italia si sono uniti idealmente con il Ministro Bussetti e Olimpia Leopardi per far rivivere la forza, la bellezza e la profonda suggestione di una delle poesie più belle e amate della letteratura italiana.

Alle 11.30, nella piazza Vittorio Veneto del Comune di Trapani, gli studenti delle classi 2^ I , 2^ L, 2^ M e 2^ N (Liceo delle Scienze Umane opz. Economico-sociale), 2^A, 2^ C (Liceo Artistico) dell’ I.I.S. “Rosina Salvo” di Trapani, accompagnati dalle Prof.sse Ardagna Alessandra, Garaffa Rosanna, Lombardo Rossella e Malato Fiorella, si sono dati appuntamento per cimentarsi in una performance ballata e rappata dell’Infinito e successivamente recitata per ricordare con un linguaggio più vicino ai giovani questo emozionante momento di alta poesia sempre viva che, con la sua forza, ha ancora oggi il potere di unire e dimostrare la sua immortalità. L’esibirsi in piazza, idealmente vicina alla Piazza Recanati, ha reso ancora più suggestivo il ricordo del grande poeta, avvicinando le distanze fisiche, nonché sociali e culturali.

I passanti, locali e stranieri si sono fermati e si sono uniti a quel coro applaudendo al momento di unione e di gioia della condivisione con quella forma di espressione artistica più alta e pura, che è la poesia che sa andare oltre i confini, oltre le barriere che l’uomo frappone fra sé e l’altro.

I giovani, entusiasti per l’iniziativa, hanno saputo trasferire questo momento anche alle loro famiglie, alcune delle quali hanno partecipato in piazza con i figli con profondo compiacimento.