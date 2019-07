Valderice, tutto esaurito per “Cartoon Music”

Teatro on. Nino Croce ieri stracolmo a Valderice. Inaugurata la stagione estiva degli spettacoli valdericini con lo spettacolo dell’Accademia Origami.

“Cartoon Music”, sotto la direzione artistica di Katia Oddo, presidente dell’Accademia Origami è stato un percorso nella vita di bambini, adolescenti, e nell’infanzia di genitori e nonni.

Gli alunni delle classi di canto, batteria, pianoforte, chitarra e basso, insieme ai fiati dell’Associazione V. Filardi coadiuvati dai maestri dell’Accademia, si sono esibiti nelle sigle dei cartoni animati, introdotti dai relativi video e con costumi di scena a tema: da Heidi, ad Annette, Pollon, Crudelia De Mon, le Winx, Memole, fino alla ballata di Lupin III con un bellissimo valzer sul palco.



Sei mesi di lavoro, tanta pazienza, tantissima tenacia, un pizzico di follia e l’amore per la musica hanno fatto in modo che anche quest’anno Origami abbia potuto confezionare un grande spettacolo che, come dice Katia Oddo, sicuramente non finirà qui. L’intenzione, infatti, è quella di riprodurlo – seppur in versione ridotta – nelle piazze questa estate e per le scuole il prossimo autunno.

Una squadra, quella dell’Accademia Origami, che dimostra sempre con professionalità come anche in Sicilia – con l’aiuto delle Amministrazioni Comunali più dinamiche e aperte al territorio – si possa crescere musicalmente e si possano confezionare spettacoli originali.