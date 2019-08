Dalla Francia a Valderice: Il concerto di Nicola Giammarinaro

Di ritorno da una lunga tournée in Francia, che lo ha visto protagonista, assieme ai chitarristi Yannis Constans e Samson Schimitt, di una lunga serie di concerti che hanno toccato varie località francesi e la partecipazione al festival Jazz De Sales,il clarinettista siciliano Nicola Giammarinaro, è in attesa di ripartire per una serie di tournée in Irlanda,Corea del Sud e Giappone.

Il chitarrista condividerà il palco con artisti di spicco, quali Francesco Buzzurro e Giuseppe Milici, presso il leggendario Jazz Club Blue Note di Tokyo.

Assieme ad un altro grande della chitarra manouche, Paulus Shafer saranno protagonisti di alcuni concerti in Sicilia.

I Trapanesi potranno assistere allo spettacolo il 25 agosto alle ore 21.30, presso il teatro On.Nino Croce di Valderice.

La carriera artistica di questo straordinario clarinettista jazz ha subito negli ultimi anni un’impennata che lo ha portato in giro per il mondo ad esibirsi nei più importanti festival europei,quali Liberchies (Belgio),Tolouse D’ete’ Welcome in Tziganie (Francia) e Osaka(Giappone),solo per citarne alcuni,inoltre ha registrato importanti prodotti discografici con musicisti d’oltralpe e giapponesi.

Intense sono anche le collaborazioni italiane,in cui campeggiano i nomi di Francesco Buzzurro,Francesco Cafiso,Giuseppe Milici,Roberto Gervasi,Antonella Ruggiero,Eugenio Finardi ed altri,mentre per le collaborazioni internazionali ricordiamo Paulus Schafer,Samson Schmitt,Stochelo Rosenberg,Bireli’ Lagrene,Park Yeongse,ecc…