Oggi la 23^ edizione della “VOLATA NAPOLA-MOKARTA”

Atleti di cinque nazioni diverse: Italia, Uganda, Burundi, Kenya e Ruanda, daranno vita oggi, Domenica 24 agosto, alla 23^ “Volata Napola-Mokarta”, uno degli appuntamenti podistici internazionali su strada più importanti e partecipati che si svolgono in Sicilia e nell’intero Centro-Sud. Una edizione quella di quest’anno che si

preannuncia di elevato tasso tecnico e spettacolare poiché vedrà ai nastri di partenza autentici campioni di livello internazionale, detentori di titoli nazionali e internazionali e la partecipazione a Olimpiadi e Campionati Europei. La gara dei top runners, sulla distanza di 10.000 metri, si svolgerà con partenza alle ore 18,30 sull’ormai tradizionale tracciato ondulato che collega le frazioni di Napola (Erice) e di Mokarta (Trapani). A tentare la terza vittoria consecutiva della “Volata” sarà il giovane ugandese Oscar Chelimo, terzo ai mondiali di cross under 20 svoltisi quest’anno ad Aarhus (Danimarca) e campione del mondo juniores 2017 di corsa in montagna. Chelimo detiene il record della “Volata” stabilito nell’edizione 2018 col tempo di 29’02” (media di 2’54” al km.). Un record che rischia di essere battuto stante la levatura tecnica di diversi avversari dell’atleta ugandese. Tra questi spicca il nome

di Stefano La Rosa, campione italiano 2018 sui 10.000 metri, oro nella maratona nella Coppa Europa 2018 a Berlino e componente la squadra azzurra alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016. Puntano decisamente alla vittoria anche il siciliano di Altofonte Alessio Terrasi, campione italiano di maratona e campione europeo di mezza maratona nel 2018, l’italiano di origini marocchine Ahmed El Mazoury, tre volte campione italiano sui 10.000 m. dal 2015 al 2017, Daniele D’Onofrio, campione italiano di mezza maratona nel 2016, nonché l’atleta del Burundi Olivier Irabaruta, primatista nazionale di maratona, presente nei 5.000 e nei 10.000 m. alle Olimpiadi di Rio De Janeiro, nonché i keniani Gideon Kiplagat Kurgat e Stanley Nyachweya Siteki e il ruandese Jean Marie Vianney Myasiro. Tra i siciliani figurano altri atleti di spicco come Fabrizio Vallone, Vincenzo Agnello, Paolo Morfino, Salvatore Laudicina ed altri. Sono circa 300 gli iscritti alle categorie amatoriali provenienti da tutta la Sicilia che hanno fatto pervenire la loro adesione al Gruppo Sportivo “La Volata” che organizza la manifestazione. La batteria delle categorie amatoriali, che percorreranno 4 giri del percorso per un totale di 7240 metri, avrà una duplice valenza in quanto prova del 17° Grand Prix Provinciale FIDAL nonchè prova del Campionato Regionale UISP.



La manifestazione avrà inizio alle ore 16,00 di domenica con lo svolgimento delle categorie giovanili mentre alle ore 17,15 è prevista la partenza della affollata batteria riservata agli amatori.