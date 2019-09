Trapani, 4 Nuovi ufficiali presso il comando provinciale dei carabinieri

Nella mattinata di oggi, 13 settembre 2019, presso la sede del Comando Provinciale Carabinieri di Trapani, sono stati presentati agli organi di informazione, gli Ufficiali neo giunti che nei giorni scorsi hanno assunto i propri ruoli di comando in ambito provinciale. Presso la citata sede, il Maggiore Gennaro CASCONE e il Capitano Michele ORNELLI, hanno assunto rispettivamente il ruolo di Comandante del Nucleo Investigativo e di Comandante della 1^Sezione del medesimo Nucleo, mentre, il Capitano Marco RUFFINI e il Tenente Martina IACONO si sono insediati alla guida del Comando Compagnia di Trapani e del Nucleo Operativo e Radiomobile.

Il Maggiore Cascone, cl.82, originario di Castellammare di Stabia, dal 1998 al 2001 frequenta la scuola militare Nunziatella di Napoli, per poi proseguire gli studi da Ufficiale dal 2003 al 2008 presso l’Accademia di Modena e a seguire presso la Scuola Ufficiali di Roma, laureandosi in Scienze Giuridiche e successivamente in Giurisprudenza. Assume, quindi, l’incarico di Comandante di Compagnia presso il 12° Battaglione “Palermo” fino al 2009, anno in cui viene trasferito a Gravina di Catania con il ruolo di Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile. Promosso Capitano, dal 2011 al 2015 ricopre l’incarico di Comandante di Compagnia di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) e da 2015 al 2019 assume la medesima carica presso la Compagnia di Potenza.

Il Capitano Ornelli, cl 89, originario di Monte Sant’Angelo in provincia di Foggia, si arruola nel 2010 e fino al 2015 frequenta l’Accademia di Modena e la Scuola Ufficiali di Roma, dove si laurea in Giurisprudenza. Al termine degli studi, ricopre l’incarico di Comandante di Plotone presso la Compagnia di Intervento Operativo del 10° Reggimento “Campania” per un anno. Dal 2016 al 2019 è Comandante del Nucleo Operativo della Compagnia di Napoli Poggioreale.

Il Capitano Ruffini, cl.82, originario di Sulmona, nel 1998 frequenta la scuola militare Teuliè di Milano fino al 2001, anno in cui accede all’Accademia di Modena, dove si laurea in Scienze Strategiche, per poi proseguire gli studi presso la Scuola di Applicazione dell’Esercito di Torino fino al 2006, dal 2007 al 2012 frequenta i corsi per Ufficiale dei Carabinieri presso l’Accademia di Modena e la Scuola Ufficiali di Roma, laureandosi in Giurisprudenza. Al termine della formazione da Ufficiale dell’Arma, assume l’incarico di Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ancona dove rimane fino al 2015, anno in cui, promosso Capitano, viene trasferito presso la Compagnia di Atessa, in provincia di Chieti, con il ruolo di Comandante. Rimane in questa sede per 4 anni durante i quali si laurea in Scienze della Sicurezza presso l’Università di Roma Tor Vergata e prende parte ad una missione di 7 mesi in Kosovo.

Il Tenente Iacono, cl.94, di origini campane, si arruola nel 2012 e fino al 2017 frequenta regolarmente l’Accademia di Modena e la Scuola Ufficiali di Roma, laureandosi in Giurisprudenza. Al termine degli studi, assume l’incarico di Comandante di Plotone presso la Scuola Marescialli di Firenze per 2 anni.