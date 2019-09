[Video] Il capone, un pesce stagionale tutto da scoprire alle Egadi

“Mi fa piacere constatare che siano state tante le persone venute ad assaporare il capone – ha aggiunto Giuseppe Pagoto, sindaco delle Isole Egadi e presidente del Gac – F.L.A.G. “Isole di Sicilia”. – Una rassegna che ha visto numerosi operatori coinvolti – ha continuato – e che mira a favorire, oltre al rilancio della pesca, anche l’indotto, in particolare i settori della ristorazione e del turismo”.



Un momento davvero importante, per l’economia egadina da sempre fondata sul mare e sulla pesca; una festa in due scenari magici come Marettimo e Levanzo con il buon pesce protagonista.



Gli organizzatori

“Il Capone, un pesce stagionale tutto da scoprire” è un’iniziativa inserita nella campagna di educazione alimentare e promozione del prodotto ittico locale, promossa dal Gac – F.L.A.G. “Isole di Sicilia” ed è finanziata con i fondi del FEAMP (Fondo Europeo Affari Marittima e la Pesca) 2014-2020. Tra i partner dell’evento: il Comune di Favignana, l’Area Marina Protetta delle Isole Egadi, la Regione Siciliana-Dipartimento della Pesca Mediterranea, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo. Il Gac “Isole di Sicilia” è il gruppo di azione costiera nato con i fondi europei proprio per diffondere la tradizione e valorizzare i prodotti tipici delle isole della Sicilia.