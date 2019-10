Il Professore Enzo Munna docente, dell’ITET “Girolamo Caruso” di Alcamo, farà parte della task force dell’innovazione voluta dal MIUR, l’Equipe Formativa Territoriale Nazionale

All’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Girolamo Caruso”, arriva un altro riconoscimento. Il professore Enzo Munna, già Animatore Digitale e componente del Team dell’Innovazione dell’istituto e promotore di numerosissime iniziative innovative, ha superato una selezione nazionale e fa parte della task force dell’innovazione, composta da 120 docenti a livello nazionale di cui 12 distaccati per la Sicilia al fine di costituire la prima Equipe Formativa Territoriale Nazionale.

A decorrere dal giorno 27 settembre 2019, il professore Munna, unico docente per la provincia di Trapani, è parte integrante del gruppo di ricerca e innovazione voluto dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, con decreto 356 del 18 settembre 2019 del Direttore Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale.

La selezione ha avuto luogo a seguito dell’avviso pubblico prot. 24376 dell’11 luglio 2019 e ha visto una competizione tra ben 1.486 docenti di ruolo. Al termine della selezione per titoli e colloqui tecnico-motivazionali, svoltasi a Roma, per la regione Sicilia sono stati individuati 12 docenti.

I docenti esonerati per due anni scolastici dal servizio avranno un ruolo altamente strategico per l’intero territorio.

Questo meritato riconoscimento fa seguito alle numerose iniziative che l’Istituto Tecnologico “Girolamo Caruso” di Alcamo, diretto dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Vincenza Mione , ha messo in campo negli ultimi anni consolidandosi come fulcro e volano di innovazione didattica e metodologica in chiave digitale per l’intero territorio della Sicilia Occidentale.

Fare parte della task force nazionale consentirà di consolidare le esperienze già messe in campo come i Laboratori Tecnologici dell’Occupabilità o l’Istituto Tecnico Superiore Fondazione ITS PER LE NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY EMPORIUM DEL GOLFO nonchè le esperienze formative curate per l’ambito 27 per i docenti in quanto Polo per la formazione.