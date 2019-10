A Calatafimi Segesta il 1° raduno Mountain bike organizzato dalla ASD Calatafimi Segesta Bike

Calatafimi Segesta — E’ quasi tutto pronto a Calatafimi Segesta per il grande evento di mountain bike, il primo raduno, organizzato dalla ASD Calatafimi Segesta Bike.

Domenica 20 ottobre un gran numero di bikers, ad oggi più di 200, parteciperanno a questa cicloescursione sui stupendi sentieri del territorio calatafimesi tracciata dall’associazione.Un percorso bellissimo che toccherà incantevoli luoghi come le vie del centro storico di Calatafimi Segesta, il Bosco Pìspisa, Segesta, Pianto Romano tratto Strava ed altro per un totale di 30km con 700mt di dislivello alternati da alcune pause lungo il percorso.

I soci della ASD Calatafimi Segesta Bike sono ormai impegnati da anni nelle diverse forme di ciclismo ottenendo ottimi risultati in ambito provinciale e regionale. Dopo aver partecipato a decine di raduni hanno deciso di creare questa manifestazione per dar vita ad un imperdibile appuntamento annuale che permetta, anche, di far conoscere lo splendido territorio di Calatafimi Segesta ricco di percorsi per il fuoristrada in bicicletta e per il trekking. Sono diverse settimane che i soci si preparano all’evento, impiegando molto del loro tempo libero, pulendo i sentieri, collocando la segnaletica e cercando di organizzare al meglio la manifestazione in ogni aspetto seppur ognuno di loro ha il proprio lavoro ed il tempo dedicato alla bicicletta è pura passione.

Il ritrovo è programmato per le ore 08:00 in Piazza Falcone Borsellino, la partenza invece è fissata per le 09:30 con arrivo previsto tra le 12:00 e le 15:00. A fine percorso è programmato un pasta party per tutti i partecipanti offerto dalla ASD Calatafimi Segesta Bike. Quota di iscrizione €10,00 ed include il pacco gara.

Altre informazioni utili potete trovarle sulla pagina ufficiale ASD Calatafimi Segesta Bike