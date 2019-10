FlixBus continua a scommettere nel Trapanese e potenzia i collegamenti con il territorio: dal 5 novembre, Trapani e Marsala saranno connesse con tre nuove destinazioni, che si aggiungeranno alle sei già raggiungibili senza cambi per mezzo del servizio degli autobus verdi: triplica, in questo modo, il numero delle mete collegate con la provincia.

L’ampliamento dei collegamenti con il Trapanese, dove FlixBus è operativa anche a Mazara del Vallo e Alcamo, risponde a un’esigenza di mobilità ogni giorno più sentita dai passeggeri della provincia, ed è in linea con la volontà di FlixBus di valorizzare il patrimonio paesaggistico e culturale veicolando nuovi flussi di visitatori verso il territorio, con la possibilità di ricadute positive a livello di turismo locale.

Da Palermo e Termini Imerese verso tre nuove destinazioni in Puglia

Da martedì 5 novembre, FlixBus inaugurerà nuovi collegamenti con la Puglia, connettendo Trapani e Marsala con Grottaglie, Francavilla Fontana e Mesagne. Le nuove tratte rientrano nell’ambito di una più ampia estensione dei collegamenti attivi tra Sicilia e Puglia, con cui il leader europeo dei viaggi in autobus si propone di facilitare gli spostamenti tra quelle regioni che più patiscono il gap infrastrutturale.

Restano inoltre operativi i collegamenti con Roma, Brindisi, Lecce, Taranto, la località di Metaponto in Basilicata, e Villa San Giovanni, snodo strategico di interconnessione all’interno della rete FlixBus in Calabria, collegata due volte al giorno. In particolare, le tratte per la Capitale si offrono quale soluzione di mobilità valida per i tanti fuorisede – studenti e giovani lavoratori – tenuti a spostarsi frequentemente tra la città di domicilio e quella di origine, che, non a caso, costituiscono la maggioranza dell’utenza FlixBus in tutta Europa.

Tutti i collegamenti, in partenza da Piazzale Papa Giovanni Paolo II a Trapani e da Viale Fazio 32 a Marsala, sono prenotabili sul sito www.flixbus.it, tramite l’app FlixBus gratuita e in agenzia viaggi.