Trapani, Una bellissima iniziativa per aiutare la Pasticceria Renda

Qualche notte fa ignoti si sono introdotti nella pasticceria Renda, antica pasticceria di di via Giudecca, strada adiacenze del Palazzo di giustizia di Trapani

I ladri, si sono appunto introdotti all’interno della pasticceria, ma hanno messo a segno un colpo non convenzionale, hanno portato via la “frutta martorana” e i “pupi di zucchero”, prodotti richiestissimi in questo periodo dell’anno.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per scoprirlo, per risalire ai colpevoli, nel frattempo però un gruppo commercianti, colleghi della pasticceria renda, hanno fatto partire un’iniziativa di solidarietà.

I commercianti , infatti, si sono mobilitati per dare vita ad una colletta, ma non economica… L’obiettivo era sicuramente quello di assicurare al commerciante un aiuto per far fronte alle necessità di queste giornate.

Ecco cosa scrive La pasticceria Renda sulla pagina Facebook:

“Questa mattina ci siamo svegliati con questa bellissima sorpresa da parte di tutta la comunità trapanese !! Un pensiero che non ci aspettavamo ma che ci riempie il cuore di gioia !

Ringraziamo tutti i Cuori trapanesi che, con un messaggio, un commento o anche solo un piccolo pensiero ci sono vicini!!

Inoltre,ringraziamo: Pasticceria Maggio, Pasticceria Messina, Pasticceria Filingeri Vito,P asticceria Dolci Sapori, Pasticceria Aleci, Pasticceria La Rinascente, Forno Bernardo, Pasticceria Le Palme, Pasticceria Spalti di Alessandro Sansica, Mauro Ignazio di Via Orti, Pasticceria Mazzeo Antonino Via Pantelleria, Ruggirello Antonino.

Un ringraziamento speciale va a Bellezza Tonino e a Bellezza Paolo che, con stima e tanto affetto hanno permesso tutto questo! Grazie a tutti.“

Donare e prendersi cura delle persone, soprattutto di chi ha più bisogno, arricchisce un’intera comunità. Siamo felici di vedere che in tanti hanno aderito a questa iniziativa. In fondo la SICILIA, Trapani, è anche questo