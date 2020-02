TRAPANI, CONTINUANO I CONTROLLI DEL TERRITORIO DEI CARABINIERI

Nell giornata del 19 febbraio 2020, in Trapani ed Erice (TP), i Carabinieri della Compagnia di Trapani, supportati da personale della compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia e del Nucleo Cinofili di Palermo-Villagrazia, a conclusione di specifico servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto e repressione dei reati contro il patrimonio e lo spaccio di sostanze stupefacenti, nonché al controllo dei soggetti sottoposti a misure di sicurezza e/o prevenzione, hanno tratto in arresto due persone con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente ed hanno deferito in stato di libertà altri due soggetti, uno per guida senza patente e l’altro per violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro.

Più nello specifico, nel corso del servizio, SANSICA Bruno, trapanese, cl.79, disoccupato e gravato da precedenti di polizia, è stato notato nei pressi del Porto di Trapani, in procinto di imbarcarsi per le isole Egadi, con un atteggiamento nervoso e guardingo. L’uomo, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un involucro contenente 6 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina purissima da cui una volta tagliata, si stima si possano ricavare circa 25 dosi. Successivamente, sono stati rinvenuti all’interno della abitazione di AUGUGLIARO Eugenio, trapanese, cl.82, disoccupato e gravato da precedenti di polizia, 36 grammidisostanza stupefacente del tipo marijuana, un bilancino di precisione e materiale vario utilizzato per il confezionamento della sostanza illecita.

Entrambi gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati tradotti presso le rispettive abitazioni in regime degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo, mentre tutto lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale, i militari hanno deferito in stato di libertà B.A., trapanese, cl.92 poichè sorpreso alla guida del proprio autoveicolo sprovvisto di patente in condizioni di recidiva nel biennio e P.V., trapanese, cl.80, per aver colposamente agevolato la sottrazione di parti essenziali di un autoveicolo, affidato alla sua custodia ed a lui intestato, gravato da provvedimento di confisca amministrativa.

All’esito del servizio, in cui sono state identificate 80 persone in 50 veicoli, i militari dell’Arma hanno elevato 25 contravvenzioni per l’importo complessivo di oltre 9000,00 euro e 35 punti patente decurtati, sequestrato 9 mezzi e ritirato 12 documenti.