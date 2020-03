Corona Virus, i dati aggiornati al 29 Marzo in Sicilia

Secondo i dati della regione Sicilia sono 1.330 i pazienti positivi al coronavirus in Sicilia + 88 in più rispetto a ieri. Ma salgono anche anche il numero di guariti che, oggi, sono 65 e cioè 5 in più di ieri, crescono però anche i decessi che sono 65 (+ 8 rispetto a ieri).

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 75 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 61 (19, 3, 4); Catania, 368 (136, 16, 23); Enna, 181 (92, 1, 10); Messina, 266 (129, 8, 15); Palermo, 216 (78, 14, 6); Ragusa, 27 (7, 3, 2); Siracusa, 66 (35, 18, 3); Trapani, 70 (26, 0, 1).