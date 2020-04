Coronavirus, Salgono a 78 i positivi in provincia di Trapani: +5 rispetto a ieri

Sono 78 (+5 rispetto a ieri) i casi positivi in provincia di Trapani dato aggiornato al 3 aprile 2020 e sono così distribuiti:



Alcamo 14, C/Vetrano 5, Erice 5, Valderice 8, Marsala 6, Mazara del Vallo 4, Paceco 2, Salemi 21, Trapani 8, Campobello di Mazara 3, Castellammare del Golfo 2

I ricoverati sono 24: 12 a Trapani 1 in terapia Intensiva 11 e nel reparto Covid;

e 12 a Marsala: 3 in terapia Intensiva, 2 in terapia Sub Intensiva e 7 nel Covid.

Guariti 1 ( si tratta di paziente di Trapani in isolamento domiciliare, negativizzato dopo periodo di quarantena)

Decessi 2

Totale tamponi effettuati 1420