Circa 1000 le domande presentate per il Bonus Spesa Famiglie

Circa un migliaio i moduli di domanda Bonus Spesa Famiglie scaricati ad oggi dal sito del Comune di Trapani ed avanzate anche per il tramite dei Patronati e/o CAF, che ringraziamo, dai cittadini richiedenti, colpiti dalla drammatica emergenza socio-economica determinatasi per effetto dell’epidemia COVID-19.“Tuttavia l’Amministrazione Comunale – dichiara il vice sindaco Vincenzo Abbruscato – al fine di agevolare al massimo la presentazione delle richieste di sussidio e non lasciare nulla d’intentato per assicurare una mano d’aiuto emergenziale, facendo in modo tale da raggiungere i cittadini in prossimità dei loro quartieri e frazioni, ha organizzato, anche per il tramite di Volontari, Parrocchie e Scuole, una rete di assistenza che agevolerà in remoto i cittadini nella fase di compilazione e presentazione della domanda, con un’attenzione particolare a quei Cittadini che non hanno strumentazione adatta per agire via web od impossibilitati nel rivolgersi ai loro CAF e Patronati, qualora al momento non attivi o disponibili”.I cittadini interessati, quindi, possono rivolgersi presso i centro di aiuto “ComuneAmico” piu’ vicini alla propria abitazione, scegliendo uno tra questi in elenco Punti ComuneAmico:

Zona Borgo Madonna – Istituto N. Nasi – Via Zuccalà Pompeo – Ass.ne Fly Team – Ass.ne Prov. Discontinui VV.FF. Volontari – ore 9.30 – 13.00

Zona rione Cappuccinelli – Istituto Ciaccio Montalto – Via Tunisi – Ass.ne ANTRAS – ore 9.30 – 13.00

Zona Fontanelle Milo – IV Circolo Didattico Antonino Via – Viale XI Settembre – ore 9.30 – 13.00

Quartiere Sant'Alberto – Comitato di quartiere Sant'Alberto Fontanelle sud – Via delle Grazie 44 (Villa Rosina) – ore 9.30 – 12.30 e 16.30 – 18.30

Zona Marausa – Istituto G. Montalto – Via Rinaldi – Ass.ne Fly Team – Ass.ne Prov. Discontinui VV.FF. Volontari – ore 9.30 – 13.00

Villa Rosina – Ass.ne Insieme per Villa Rosina- Via Calliope 32 – ore 10.00 – 13.00

Parrocchia SS. Salvatore – Viale Umbria – Ass.ne Prov. Discontinui VV.FF. Volontari – ore 9.30 – 13.00

Zona Cimitero – Parrocchia Nostra Signora di Fatima – Via Madonna di Fatima – Ass.ne Prov. Discontinui VV.FF. Volontari – ore 9.30 – 13.00

Parrocchia Rilievo/Guarrato – Via Marsala – ore 10.00 – 12.00

Zona Via Virgilio – Parrocchia Nostra Signora Di Lourdes – Via Virgilio – Ass.ne Prov. Discontinui VV.FF. Volontari – ore 9,30 – 13,00

Centro storico – Centro Ascolto Caritas – C.so Vittorio Emanuele – ore 9.30 – 13.00

Zona Via Fardella – Parrocchia Salesiani – Via G.B. Fardella 28 – ore 14.30 – 18.00

Detti punti ComuneAmico saranno attivi nei giorni di lunedì 6, martedì 7 e mercoledì 8 Aprile.

Si raccomanda l’assoluto distanziamento tra le persone non inferiore a 2,5 mt e si confida nella massima e disciplinata collaborazione.

Nessuno rimarrà indietro ma diamoci una mano, tutti, anche nel rispetto di regole salutari.===============