Dal 4 aprile la direzione dell’asp di Trapani e’ tricolore ieri l’omaggio dei carabinieri

Tutte le sere, dal 4 aprile il palazzo della sede generale dell’asp in via Giuseppe Mazzini a Trapani si illumina con le luci del tricolore italiano. Ogni sera le luci verde, bianco e rosso verranno accese come segno di coraggio alla cittadinanza, costretta a convivere con il dramma del Coronavirus e il rischio del contagi e per ricordare che le donne e gli uomini dell’asp lavorano notte e giorno, rischiano in prima persona . Ma non mollano!

Ieri sera un auto dei carabinieri ha resto omaggio alla bandiera, a comunicarlo il Direttore Generale Avv.to Fabio Damiani sul suo profilo Facebook:

“Stasera una auto dell’arma dei carabinieri ha reso omaggio alla bandiera di luci nella sede dell’asp di Trapani . Ha voluto rendere omaggio anche allo sforzo della sanità trapanese alla lotta alla pandemia .

GRAZIE al comando provinciale dei carabinieri di Trapani e grazie a tutte le forze dell’ordine che mentre noi stiamo a casa ci garantiscono la sicurezza .“