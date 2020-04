Il Rotary Trapani Erice dona un ventilatore polmonare all’ospedale di Trapani

Il Rotary club Trapani Erice ispirandosi ai principi di solidarietà che distinguono tutti i rotariani nel mondo, in occasione dell’emergenza Covid 19 ha donato al reparto di pneumologia dell’ospedale S.A.Abate di Trapani un ventilatore polmonare estremamente versatile per le sue caratteristiche tecniche, infatti questo ventilatore polmonare trova applicazione sia in quei pazienti con grave difficoltà respiratoria che pero’ non necessitano di essere intubati, sia in quei pazienti dimessi dalla terapia intensiva che hanno ancora bisogno di un supporto ventilatorio ,inoltre, essendo il ventilatore polmonare fornito di batterie può essere utilizzato nel trasferimento di pazienti da un reparto o ospedale ad un altro.



Il presidente Francesco Maltese sottolinea che con questo gesto il Rotary club Trapani Erice vuole esprimere la vicinanza del territorio ai medici agli infermieri e a tutto il personale dell’ ASP di Trapani che con grande spirito di sacrificio e abnegazione conducono ogni giorno una dura lotta contro il nemico invisibile Covid 19.