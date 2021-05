SI INSEDIA OGGI IL NUOVO PREFETTO DI TRAPANI

Arriva oggi a Trapani il nuovo Prefetto, dott.ssa Filippina Cocuzza, che assume il ruolo svolto sino a ieri dal dott. Tommaso Ricciardi che ha lasciatoTrapani per raggiungere la nuova sede di Pesaro Urbino. Stamattina il Prefetto ha salutato i suoi collaboratori, ma anche la stampa per la collaborazione ricevuta.



Al Prefetto Ricciardi sono arrivati molti messaggi di saluto, tra i quali quello del sen. Santangelo che lo ha ringraziato “ per il grande lavoro svolto in questi anni, soprattutto durante la fase più acuta della pandemia”. Anche il comitato provinciale dell’ANPI ha voluto ringraziare il Prefetto Ricciardi per il rapporto di piena collaborazione che ha caratterizzato il periodo di lavoro nella nostra provincia.

Il Prefetto Filippina Cocuzza, siciliana di Enna, arriva da Ragusa dove ha svolto l’incarico di Prefetto per circa tre anni. Al nuovo Prefetto gli auguri di buon lavoro da parte di questo giornale.