Nasconde 272 dosi di eroina : pusher arrestato dalla Polizia di Stato a Trapani

Deteneva 272 dosi di eroina, oltre ad altra droga sfusa per oltre 133 grammi, il pusher arrestato, nella tarda mattinata di sabato, dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Trapani, in via Sammartano.

Da giorni i poliziotti lo osservavano, quando, in maniera furtiva, si abbassava accanto ad alcuni mezzi in disuso parcheggiati nei pressi di un immobile, maneggiando degli involucri, che, in alcuni casi nascondeva poi nelle parti intime, tornando poi verso la vicina abitazione.

Sabato scorso, gli operatori della Squadra Mobile, alcuni appostati a distanza, altri nascosti nelle vicinanze, lo hanno notato mentre maneggiava una busta in plastica, riponendola sotto ad uno dei veicoli.

E’ scattato così il blitz e così gli agenti, dopo aver bloccato il pusher hanno trovato l’involucro in plastica che conteneva la droga, in parte già suddivisa in dosi, in parte ancora in polvere.

Per l’uomo, un quarantottenne con precedenti, sono scattate le manette ed è finito in carcere.