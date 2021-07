E’ MORTO LELIO BRANCATO: MEDICO E GENTILUOMO

Un anno da dimenticare questo 2021, non solo per il Covid. A Trapani lo ricorderemo per una serie di lutti che hanno colpito tra le persone migliori di questa società.

L’ultimo in ordine di tempo è il dott. Lelio Brancato, chirurgo, primario, sino al pensionamento, della chirurgia dell’Ospedale Sant’Antonio. Soprattutto un gentiluomo. In questi ultimi anni avevamo avuto modo di apprezzare meglio il suo carattere, la sua modestia, la sua attenzione per i fatti del sociale; come tanti sperava e si augurava in una Trapani diversa e migliore, non solo nel campo sanitario. Per questo aveva anche accettato di candidarsi a quelle elezioni amministrative conclusesi pe,r responsabilità politica del candidato sindaco da Lui per un certo tempo sostenuto, con il commissariamento del comune. Forse la scelta sbagliata, ma fatta in assoluta sincerità intellettuale, la stessa di tutta la sua esistenza.

Ti sia lieve la terra

A.V.