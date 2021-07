Non c’è stato alcun rinvio a giudizio per FrancescoPaolo Rallo – marito della Sindaca di Erice Daniela Toscano – come erroneamente avevamo scritto nell’articolo relativo. In realtà il Gip Samuele Corso, accogliendo la richiesta di rinvio a giudizio del Pm Belvisi, ha proceduto a fissare l’udienza da tenersi il 9 di settembre davanti al Gup. Sarà quest’ultimo a decidere sull’eventuale rinvio a giudizio.

Dell’errore ci scusiamo con l’interessato ed i lettori

A.V.