Aeroporto di Trapani Birgi, «Da eDreams un riconoscimento che premia un duro lavoro». I numeri della Summer 2021

«È bello quando i riconoscimenti per il duro lavoro fatto arrivano da terze parti, per di più a sorpresa». È il commento a caldo del presidente di Airgest, società di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi, Salvatore Ombra, alla notizia diffusa dal sito di viaggi eDreams che vede la Sicilia meta top dell’estate e Trapani volare in alto con un +373% di prenotazioni. «Sembra di essere tornati ai vecchi tempi» sottolinea Ombra che nella sua precedente gestione dell’aeroporto portò il numero di passeggeri a quasi 2 milioni, con un conseguente boom delle strutture turistiche e ricettive nel territorio trapanese. «Non siamo ancora ai numeri di qualche anno fa – incalza il numero uno di Airgest – ma aver portato +200000 passeggeri in una stagione, quella estiva 2021, con ancora l’ingombro della pandemia da Covid-19, ci fa pensare di essere sulla buona strada».

I dati del sito di prenotazioni e viaggi online eDreams

«Nel corso della stagione turistica ormai agli sgoccioli – fa sapere la piattaforma online spagnola eDreams, fondata nel 1999 che offre a 40 paesi prenotazioni, prodotti e servizi relativi ai viaggi online (volo, hotel, noleggio auto, ecc.) – gli italiani hanno prediletto il Bel Paese, con il 75% in più di prenotazioni per gli alberghi. Molte città di arte e cultura hanno visto un notevole incremento delle prenotazioni, rispetto al 2019. Trapani segna un +373%, Roma +223%, Bari +255%, Napoli +274% e Milano +214%». Quindi i dati a consuntivo della bella stagione, raccolti da eDreams, seguendo l’andamento di prenotazioni su app e siti del gruppo, vedono addirittura Trapani davanti alla Città eterna per incremento di prenotazioni.

I dati della stagione di Airgest, società di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi

Se il riconoscimento di eDreams è arrivato a sorpresa, i numeri già in possesso dell’azienda delineavano un quadro chiaro di vitalità dello scalo Vincenzo Florio. A partire da giugno, a seguito dell’apertura della stagione e in correlazione del calare delle limitazioni determinate dall’emergenza sanitaria, si inverte totalmente il trend registrato durante la stagione invernale e si registra una crescita esponenziale del traffico, con punte del +69% nel mese di agosto rispetto al 2019, con 74.807 passeggeri contro 44.338. Le previsioni fino ad ottobre confermano ed attestano l’aumento, tanto che la stagione estiva giugno-ottobre si chiuderà con il +53% di passeggeri rispetto al 2019 (297.971 pax vs 194.765). La Summer 2021 supera anche di +42% il dato del 2018 in cui il traffico nello stesso periodo è stato di 209.155 passeggeri.

Il commento del presidente di Airgest Salvatore Ombra

«Ha ragione la presidente del Distretto che è il lavoro di squadra a dare i grandi risultati ed è per questo che a rischio di sembrare pesanti coinvolgiamo sempre i sindaci del territorio e i rappresentanti del Distretto Turistico nella vita dello scalo. Auspichiamo che il buon sapore lasciato da questo riconoscimento, motivi sempre di più a partecipare alla nostra progettazione, anche con gesti concreti come la creazione di uno sportello turistico nell’aerostazione che chiediamo da tempo e ci coinvolgano nella loro. Ci ricordiamo tutti – aggiunge Salvatore Ombra – come hanno sofferto gli operatori turistici nel periodo fin troppo lungo in cui lo scalo sembrava destinato alla chiusura. Non collaborare per la sua crescita appare a tutti sempre più chiaramente un peccato mortale. Oltre alla Regione siciliana che è sempre al nostro fianco, e ha finanziato il salvataggio dell’aeroporto con la ricapitalizzazione, mi auguro che anche gli altri comuni percepiscano l’importanza della buona salute dell’aeroporto con gesti concreti e investimenti, senza colori politici e bandiere, comprendendo che in questo +373% di prenotazioni c’è proprio l’aeroporto».