DAL PD TRAPANESE LE PROPOSTE DEL TERRITORIO DA INVIARE AL MINISTRO PROVENZANO

Nonostante la defezione della corrente Base Riformista, si è ugualmente tenuta la riunione dei dirigenti pubblici del PD voluta dal segretario provinciale Venuti. Riunione sicuramente proficua, anche se oltre a Base Riformista si possono notare altre assenze dalla foto che lo stesso Venuti ha fatto pervenire alla stampa, insieme al comunicato che volentieri pubblichiamo. ( A.V.)

Infrastrutture, trasporti, digitalizzazione e sviluppo sostenibile ma anche l’impiantistica nel settore dei rifiuti, gli investimenti sulle reti idriche, l’agricoltura la rigenerazione urbana e la lotta all’erosione delle coste. Sono alcuni dei temi trattati in un incontro online promosso dalla segreteria del Pd provinciale di Trapani, che ha riunito i segretari di circolo, sindaci, assessori e consiglieri dem per raccogliere le proposte direttamente dal territorio e porle all’attenzione del ministro per il Sud Giuseppe Provenzano. Riflettori puntati sulle opportunità del Recovery Fund, che può rappresentare una grande occasione per la provincia di Trapani.

“Un incontro che ha registrato un’alta partecipazione e che è servito a raccogliere problemi legati ai singoli territori ma soprattutto a proporre soluzioni – dice il segretario provinciale del Partito democratico, Domenico Venuti -. Abbiamo ascoltato i nostri rappresentanti della provincia per raccogliere le loro istanze e portarle all’attenzione del governo nazionale. Stiamo portando avanti quel progetto di rinnovamento del partito che parte soprattutto dall’approccio alla politica: basta con le polemiche legate agli equilibri interni e con le questioni di piccolo cabotaggio – ancora Venuti -. Il nostro compito è di occuparci dei problemi del territorio che siamo chiamati ad amministrare, dando voce soprattutto a soluzioni concrete per i temi posti sul tavolo