Sull’attualità la riunione della direzione provinciale di articolo uno

Riceviamo e pubblichiamo:

Radicalità e responsabilità è il tema della direzione provinciale di articolo uno Trapani che si riunirà martedì 23 alle ore 18 sulla piattaforma Zoom.

L’incontro, aperto ad iscritti e simpatizzanti, prenderà in esame la situazione politica nazionale a seguito della manovra di palazzo che ha portato alla fine dell’esperienza del governo Conte e l’inizio, su indicazione del presidente della Repubblica , del governo Draghi.

Una maggioranza di emergenza nazionale, con la presenza di partiti di destra e tecnici di fiducia del presidente del consiglio, per combattere la pandemia, procedere al piano di vaccinazione e dare avvio al piano di investimenti con fondi europei per la ripresa economica e la crisi sociale.

Occorre adesso rilanciare il lavoro comune fatto dalla alleanza di partito democratico, cinquestelle e liberi e uguali per dare una impronta progressista ed ecologista alle misure di governo impedendo la svolta a destra in questa fase di transizione.

I temi locali saranno sviluppati con la proposta di una alternativa coraggiosa per il governo della Sicilia, una alleanza di progresso per battere la destra di Musumeci, l’avvio del lavoro territoriale per l’apertura di sezioni con iniziative politiche e proposte organizzative utili anche per le amministrative.

I lavori verranno conclusi dall’intervento di Pippo Zappulla, segretario regionale di Articolo Uno.