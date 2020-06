[video] Giuseppe Bica completa la sfida Trapani – Palermo a piedi in 23,5 ore

E dopo 23 ore e 30, percorrendo 100 km Giuseppe Bica è riuscito a raggiungere il teatro massimo di Palermo, partendo da Torre di Ligny a Trapani. “ Ci ho messo 23 ore e mezza per raggiungere il mio massimo”.

Giuseppe Bica 33 enne trapanese ha praticato diversi sport nella sua vita, tra cui CrossFit e l’OCR (che sta per “Obstacle Course Race”) più conosciuto nella versione commerciale delle Spartan Race. Bica, protagonista dell’impresa, non soltanto ha praticato i suddetti sport nella sua vita, ma ha anche partecipato agli ultimi due campionati interegionali di Sicilia-Calabria, sfiorando la qualificazione per le finali nazionali.

Attualmente compete a livello amatoriale in gare podistiche, dagli sprint alle mezze maratone, ai trail così come a triathlon sprint e olimpici.